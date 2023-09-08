فيديو - خسر فريقهم فأحرقوا ملعب الفريق المنافس !!

1ª jornada da Série C italiana: claque do Foggia incendiou o estádio do Taranto após perder clássico local.pic.twitter.com/uCzwFgLcEO — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 7, 2023

بعد الهزيمة أمام تارانتو في بطولة الدرجة الثالثة، أشعل مشجعو فوجيا النار في ملعب النادي المنافس، حيث بدأ الحريق بعد وقت قصير من صافرة النهاية للمباراة.ووصل الحريق إلى القطاع الجنوبي من ستاد إيراسمو إياكوفوني، حيث يوجد مشجعو الفريق المضيف، وقيل أنه اندلع ربما بسبب قنبلة دخانية ألقيت فوق البلاستيك ومواد أخرى قابلة للاشتعال موضوعة بالقرب من مضمار ألعاب القوى الواقع أسفل المدرجات.ونشر رجال الإطفاء ست مركبات في مكان الحادث لمكافحة النيران، ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، لم تقع إصابات، فيما بدأت التحقيقات وسيتم استشارة نظام المراقبة في الملعب للمساعدة في تحديد المسؤولية عن الحريق.