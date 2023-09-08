فيديو - حفاوة مجنونة بنيمار في مدينة بيليم

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاستقبال الجماهير في مدينة بيليم للنجم نيمار، اثر وصوله يوم الاثنين الى معسكر منتخب البرازيل هناك، بعد تسعة أشهر على آخر ظهور له بقميص "السامبا"، في ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام كرواتيا.وتحوم الشكوك حول مشاركة نيمار، البالغ 31 عاماً، في مواجهتيّ البرازيل مع بوليفيا والبيرو المقبلتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، على الرغم من استدعائه من قبل المدرب المؤقت للمنتخب فيرناندو دينيز.وغاب نيمار عن الملاعب منذ مباراة ناديه السابق باريس سان جيرمان وليل (3-4) في 19 شباط - فبراير الفائت حين تعرّض لاصابة في الكاحل، وعاد في مباراة وديّة جمعت الفريق الفرنسي مع جونبوك الكوري الجنوبي يوم 3 آب - أغسطس الماضي.ويبتعد نيمار بفرق هدف واحد عن الرقم "التاريخي" للأسطورة بيليه في عدد الأهداف بقميص المنتخب البرازيلي.