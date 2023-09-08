تسديدات طائشة تُحطم سيارة نجم فولهام مُجدداً

تمنى توم كيرني، لاعب خط وسط فولهام، لو يقوم مهاجمو الفريق بالتسديد بشكل جيّد، بعد تحطيم الزجاج الأمامي لسيارته أثناء التدريب، للمرة الثانية.وشارك اللاعب بعض الصور للأضرار، بعد أن أصابت كرة طائشة سيارته يوم الخميس، وارفقها بالتعليق التالي "كيف يكون ذلك ممكناً مرة أخرى؟".وفي البداية، ألقى كيرني اللوم على زمياه كارلوس فينيسيوس، لكنه سرعان ما أدرك أن رودريجو مونيز هو الجاني، فقال "أعتذر من كارلوس كان البرازيلي الآخر رودريغو".وعانى كيرني من الأضرار نفسها قبل عام بعد كرة من ألكسندر ميتروفيتش، ولم يظهر مهاجم فولهام آنذاك أي ندم عندما التقط صورة سيلفي أمام النافذة المحطمة قبل إرسالها إلى الدردشة الجماعية للفريق.وكشف ميتروفيتش في وقت لاحق، أنّه كسر نافذة توم عن غير قصد، إذ كانت سيارته خلف المرمى اثناء التدريب، وأنّه أخطأ في تسديدة لتمرّ الكرة فوق السياج.