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كرة القدم

فيديو - نيمار يقود البرازيل ويفضّ الشراكة مع الاسطورة بيليه

2023-09-09 | 01:01
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فيديو - نيمار يقود البرازيل ويفضّ الشراكة مع الاسطورة بيليه
فيديو - نيمار يقود البرازيل ويفضّ الشراكة مع الاسطورة بيليه

قاد نيمار جونيور منتخب البرازيل الى فوز كبير على منتخب بوليفيا

قاد نيمار جونيور منتخب البرازيل الى فوز كبير على منتخب بوليفيا (5-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوغوستو سشيميدت، في مستهل مشوارهما ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وسنحت للاعب الهلال السعودي الجديد، فرصة ذهبية لفضّ الشراكة مع الاسطورة بيليه في صدارة هدافّي البرازيل برصيد 77 هدفاً، لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 17، ثم تقدّم "منتخب السامبا" عبر رودريغو الذي تابع تسديدة لرافينيا، مُسجل الهدف الثالث بعد الاستراحة. 
بعدها بخمس دقائق، أضاف رودريغو هدفه الثاني بكرة من نيمار، الذي دخل التاريخ في الدقيقة 61، مسجلاً هدفه الـ78 في مبارياته الدولية الـ125 مع "السيليساو"، وقلّصت بوليفيا الفارق عبر فيكتور أبريغو، ثم اختتم نيمار المهرجان، معزّزاً رقمه القياسي الجديد بهدف خامس.
 
 
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فيديو - نيمار يقود البرازيل ويفضّ الشراكة مع الاسطورة بيليه

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