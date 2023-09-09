فيديو - البرازيل تُكرّم نيمار هدّافها التاريخي الجديد

كرّم رئيس الاتحاد البرازيلي ادنالدو رودريغيز النجم نيمار جونيور





بعد الفوز الكبير لمنتخب البرازيل على منتخب بوليفيا (5-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوغوستو سشيميدت، في مستهل مشوارهما ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، كرّم رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ادنالدو رودريغيز النجم نيمار جونيور.

وأمام الصحافة وفي نقل مباشر، كرّم رودريغيز النجم الذي سجل هدفين في المباراة، وأصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب "السيليساو"، رافعاً رصيد الى 79 هدفاً في مبارياته الدولية الـ125، متجاوزاً الاسطورة بيليه وله 77 هدفاً.

وقال نيمار "ضاعت مني الكلمات في هذه اللحظة، شيء لم اتخيل أن أصل اليه ابداً منذ أن لعبت مع منتخب البرازيل وهو ان احطم هذا الرقم واصبح هدافه التاريخي، تجاوزت رقم بيليه، ولكني لا اريد ان يتم القول بأنني افضل منه أو افضل من اي لاعب اخر لعب في المنتخب".

وختم نيمار الذي رفض ان يتم تكريمه وحده وطلب تواجد جميع لاعبي المنتخب "لقد اردت ان اصنع اسمي في منتخب البرازيل واصنع تاريخي الخاص بي".