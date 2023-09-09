فيديو - المراهق لامين يامال "ترند" كرة القدم العالمية

موهبة برشلونة أصغر لاعب وهداف في تاريخ منتخب إسبانيا

استمر تألّق لامين يامال، وأصبح أصغر لاعب وهداف في تاريخ منتخب إسبانيا، إذ حطم موهبة برشلونة رقمين قياسيين لبلاده في المباراة التي سحق فيها منتخب جورجيا بنتيجة (7-1) في تصفيات "يورو 2024".

وترك المراهق يامال مقاعد البدلاء ليحل محل داني أولمو، فأصبح أصغر لاعب يلعب لإسبانيا على الإطلاق في سن 16 عاماً و 57 يوماً، ثم سارت ليلته بشكل أفضل عندما سجل في غضون 30 دقيقة من ظهوره الأول، ما جعله أيضاً أصغر هدّافي "لاروخا" على الإطلاق.

وخاض اللاعب الشاب مباراته الرسمية الأولى مع برشلونة في الموسم الماضي ثم لعب كل المباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، فاستدعاه لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، وأشركه فسجل في أول ظهور له.

وحطم يامال الرقم القياسي السابق لأصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا، والمسجل بإسم زميله في برشلونة جافي، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما و62 يوما.