فيديو - منتخب مغمور يُحقق فوزه الاول تاريخياً بلمسة ميسي !!

مونتسيرات، جزيرة تابعة لبريطانيا في البحر الكاريبي

هل سمعتم بدولة اسمها "مونتسيرات"؟ .. نعم انها موجودة، وقد حققت بركلة حرّة على طريقة ليونيل ميسي، الفوز الاول في تاريخها.

وتغلب منتخب مونتسيرات على منتخب باربادوس (3-2) في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة "دوري أمم الكونكاكاف"، وسجل اللاعب جوي تايلور هدف الفوز في الدقيقة السادسة بعد نهاية الوقت الاصلي.

ومونتسيرات، جزيرة تابعة لبريطانيا في البحر الكاريبي، وهي واحدة من جزر ليوارد، التي تمثل الجزء الشمالي من سلسلة جزر الأنتيل الصغرى في جزر الهند الغربية.

يُطلق على مونتسيرات اسم "جزيرة الزمرد"، وهي تتشابه مع أيرلندا الساحلية، وللعديد من سكانها أصول ايرلندية، وهي العضو غير كامل السيادة في المجموعة الكاريبية ومنظمة دول شرق الكاريبي.