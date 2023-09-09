الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

المدرب الذي سمح للاعبين بممارسة الجنس قبل المباراة

2023-09-09 | 01:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المدرب الذي سمح للاعبين بممارسة الجنس قبل المباراة
المدرب الذي سمح للاعبين بممارسة الجنس قبل المباراة

مدرب اعتاد منح اللاعبين عطلة إذا قضوا الليلة في ممارسة الجنس

قال واين بريدج، لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، إن أحد مدربيه اعتاد منح اللاعبين يوم عطلة إذا قضوا الليلة في ممارسة الجنس.
وكشف الظهير الأيسر السابق، الذي صنع اسمه في تشيلسي ومانشستر سيتي وساوثهامبتون، في بودكاست بيتر كراوتش أنه كاد أن يبقى في النادي المذكور لأنه كان مغرماً جداً بالمدرب المذكور أعلاه.
وعلّق بريدج حذاءه في العام 2014 بعد موسم في ريدينج، وقال "في عام 2013 كان الأمر هل سأبقى في برايتون أم أذهب إلى ريدينج، كانت هذه هي خياراتي، ولأن جوس كان يغادر برايتون، لم أكن متأكدا حقًا من البقاء، لأنني أحببته كثيراً كمدرب".
وعندما سئل عن سبب علاقته الجيدة مع الأوروغواياني، أجاب بريدج "ما أعجبني في جوس هو أنه يمكن أن يكون قاسياً في بعض الأحيان، عندما يستحق اللاعب ذلك، ولكنه كان منفتحاً جداً، وأتذكر اجتماعا قال فيه يمكن لأحدكم أن يطارد فتاة، وينتهي الأمر بليلة معاً قبل التدريب".
وأضاف نقلاً عن المدرب "لقد خرجت، لقد مارست الجنس، ومارست الكثير من الجنس ... فقط اتصل بي، يمكنك الحصول على يوم عطلة .. فقط لا تفعل ذلك طوال الوقت".

مقالات ذات صلة
المدرب الذي سمح للاعبين بممارسة الجنس قبل المباراة

رياضة

كرة القدم

واين بريدج

الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي

مانشستر سيتي

ساوثهامبتون

بيتر كراوتش

ريدينج

برايتون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نادي يدين مشجعيه لهتافاتهم ضد قاتلة متسلسلة !
فيديو - أجمل الأهداف هو الاول لمنتخب ليشتنشتاين في 5 مباريات

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - أقدم نادي إيطالي احتفل بتأسيسه بطريقة مذهلة
01:58

فيديو - أقدم نادي إيطالي احتفل بتأسيسه بطريقة مذهلة

يعتبر جنوى أقدم فريق كرة قدم في إيطاليا لا يزال نشطا

01:58

فيديو - أقدم نادي إيطالي احتفل بتأسيسه بطريقة مذهلة

يعتبر جنوى أقدم فريق كرة قدم في إيطاليا لا يزال نشطا

صور - جورجينا رودريغيز نجمة مهرجان البندقية السينمائي
01:37

صور - جورجينا رودريغيز نجمة مهرجان البندقية السينمائي

كانت جورجينا رودريغيز حاضرة في مهرجان البندقية السينمائي

01:37

صور - جورجينا رودريغيز نجمة مهرجان البندقية السينمائي

كانت جورجينا رودريغيز حاضرة في مهرجان البندقية السينمائي

فيديو - أنتونيلا روكوزو تُنافس زوجها على الابهار !!
01:35

فيديو - أنتونيلا روكوزو تُنافس زوجها على الابهار !!

أضاءت أنتونيلا روكوزو حسابها على انستغرام

01:35

فيديو - أنتونيلا روكوزو تُنافس زوجها على الابهار !!

أضاءت أنتونيلا روكوزو حسابها على انستغرام

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023