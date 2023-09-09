المدرب الذي سمح للاعبين بممارسة الجنس قبل المباراة

مدرب اعتاد منح اللاعبين عطلة إذا قضوا الليلة في ممارسة الجنس

قال واين بريدج، لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، إن أحد مدربيه اعتاد منح اللاعبين يوم عطلة إذا قضوا الليلة في ممارسة الجنس.

وكشف الظهير الأيسر السابق، الذي صنع اسمه في تشيلسي ومانشستر سيتي وساوثهامبتون، في بودكاست بيتر كراوتش أنه كاد أن يبقى في النادي المذكور لأنه كان مغرماً جداً بالمدرب المذكور أعلاه.

وعلّق بريدج حذاءه في العام 2014 بعد موسم في ريدينج، وقال "في عام 2013 كان الأمر هل سأبقى في برايتون أم أذهب إلى ريدينج، كانت هذه هي خياراتي، ولأن جوس كان يغادر برايتون، لم أكن متأكدا حقًا من البقاء، لأنني أحببته كثيراً كمدرب".

وعندما سئل عن سبب علاقته الجيدة مع الأوروغواياني، أجاب بريدج "ما أعجبني في جوس هو أنه يمكن أن يكون قاسياً في بعض الأحيان، عندما يستحق اللاعب ذلك، ولكنه كان منفتحاً جداً، وأتذكر اجتماعا قال فيه يمكن لأحدكم أن يطارد فتاة، وينتهي الأمر بليلة معاً قبل التدريب".

وأضاف نقلاً عن المدرب "لقد خرجت، لقد مارست الجنس، ومارست الكثير من الجنس ... فقط اتصل بي، يمكنك الحصول على يوم عطلة .. فقط لا تفعل ذلك طوال الوقت".



