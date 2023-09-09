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كرة القدم

نادي يدين مشجعيه لهتافاتهم ضد قاتلة متسلسلة !

2023-09-09 | 01:29
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نادي يدين مشجعيه لهتافاتهم ضد قاتلة متسلسلة !
نادي يدين مشجعيه لهتافاتهم ضد قاتلة متسلسلة !

أدان نادي تشيستر سيتي بعض مشجعيه

أدان نادي تشيستر سيتي بعض مشجعيه، بعد سماع هتافات مقززة "لوسي ليتبي، إنها واحدة منك" في مباراتهم مع هيرفورد.
وانتقد نادي تشيستر الهتافات التي قال إنّها "أظهرت افتقارا مقلقا للغاية للتعاطف والتفاهم واللياقة"، ويقوم النادي بمراجعة كاميرات المراقبة للعثور على الجناة، لأنّ لوسي ليتبي المولودة في هيرفورد، هي قاتلة متسلسلة أدينت الشهر الماضي، بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى كونتيسة تشيستر.
ويتبي هي أكثر سفاحات الأطفال غزارة في التاريخ البريطاني الحديث، حيث حكم القاضي بأن تصرفات الممرضة كانت مستمرة ومحسوبة وبدم بارد، قبل أن يحكم عليها بالسجن المؤبد عدة مرات خلف القضبان، ولهذا السبب أظهر مشجعو تشيستر غضبهم في منتدى للمشجعين.

نادي يدين مشجعيه لهتافاتهم ضد قاتلة متسلسلة !

رياضة

كرة القدم

تشيستر سيتي

لوسي ليتبي

هيرفورد

قاتلة متسلسلة

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