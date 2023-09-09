صور - جورجينا رودريغيز نجمة مهرجان البندقية السينمائي

كانت جورجينا رودريغيز حاضرة في مهرجان البندقية السينمائي

كانت جورجينا رودريغيز حاضرة في مهرجان البندقية السينمائي للسنة الخامسة على التوالي، بل كانت نجمة المكان، بفضل اطلالتها وأناقتها .. فستان قصير أحمر اللون بصدر مكشوف وبلا أكمام، ووشاح أصفر متدرّج، وكأن المشهد ككل، يوحي بألوان العلم الإسباني.

كذلك، وعلى السجادة الحمراء، اختارت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تصميما أحمر مع فتحة رقبة على شكل قلب وأكتاف مترهلة، مع قفازات طويلة باللون الأبيض الساتان، وقلادة فضية وحذاء غريب.



