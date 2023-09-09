فيديو - أقدم نادي إيطالي احتفل بتأسيسه بطريقة مذهلة

يعتبر جنوى أقدم فريق كرة قدم في إيطاليا لا يزال نشطا

تأسس نادي جنوى الايطالي في 7 أيلول - سبتمبر 1893، تحت اسم نادي جنوى للكريكيت والرياضة، وكانت كرة القدم في البداية مجرد مصدر قلق ثانوي.

يعتبر جنوى أقدم فريق كرة قدم في إيطاليا لا يزال نشطا وقد فاز بلقب البطولة تسع مرات، اولها في البطولة الافتتاحية في عام 1898 وآخرها موسم 1923-24، كما فاز بكأس إيطاليا مرة واحدة.

بالأمس، احتفل النادي بذكرى تأسيسه الـ 30 بطريقة مذهلة، حيث أضاء شوارع المدينة، وأطلق الالعاب والمفرقعات النارية بشكل رائع.