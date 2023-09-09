الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - أقدم نادي إيطالي احتفل بتأسيسه بطريقة مذهلة

2023-09-09 | 01:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - أقدم نادي إيطالي احتفل بتأسيسه بطريقة مذهلة
فيديو - أقدم نادي إيطالي احتفل بتأسيسه بطريقة مذهلة

يعتبر جنوى أقدم فريق كرة قدم في إيطاليا لا يزال نشطا

تأسس نادي جنوى الايطالي في 7 أيلول - سبتمبر 1893، تحت اسم نادي جنوى للكريكيت والرياضة، وكانت كرة القدم في البداية مجرد مصدر قلق ثانوي.
يعتبر جنوى أقدم فريق كرة قدم في إيطاليا لا يزال نشطا وقد فاز بلقب البطولة تسع مرات، اولها في البطولة الافتتاحية في عام 1898 وآخرها موسم 1923-24، كما فاز بكأس إيطاليا مرة واحدة.
بالأمس، احتفل النادي بذكرى تأسيسه الـ 30 بطريقة مذهلة، حيث أضاء شوارع المدينة، وأطلق الالعاب والمفرقعات النارية بشكل رائع.
 

فيديو - أقدم نادي إيطالي احتفل بتأسيسه بطريقة مذهلة

رياضة

كرة القدم

جنوى

نادي جنوى للكريكيت والرياضة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صور - جورجينا رودريغيز نجمة مهرجان البندقية السينمائي

اقرأ ايضا في كرة القدم

صور - جورجينا رودريغيز نجمة مهرجان البندقية السينمائي
01:37

صور - جورجينا رودريغيز نجمة مهرجان البندقية السينمائي

كانت جورجينا رودريغيز حاضرة في مهرجان البندقية السينمائي

01:37

صور - جورجينا رودريغيز نجمة مهرجان البندقية السينمائي

كانت جورجينا رودريغيز حاضرة في مهرجان البندقية السينمائي

فيديو - أنتونيلا روكوزو تُنافس زوجها على الابهار !!
01:35

فيديو - أنتونيلا روكوزو تُنافس زوجها على الابهار !!

أضاءت أنتونيلا روكوزو حسابها على انستغرام

01:35

فيديو - أنتونيلا روكوزو تُنافس زوجها على الابهار !!

أضاءت أنتونيلا روكوزو حسابها على انستغرام

نادي يدين مشجعيه لهتافاتهم ضد قاتلة متسلسلة !
01:29

نادي يدين مشجعيه لهتافاتهم ضد قاتلة متسلسلة !

أدان نادي تشيستر سيتي بعض مشجعيه

01:29

نادي يدين مشجعيه لهتافاتهم ضد قاتلة متسلسلة !

أدان نادي تشيستر سيتي بعض مشجعيه

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023