فيديو - هذه هي الاسباب التي طردت هانزي فليك من المانشافت

🌟Highlights🌟



Japan (4) vs (1) Germany



Flick's Germany collapses in the face of the stunning attack of the Blue Samurai 🥶🥶🇯🇵#GERJAP #GERJPN #Germany #Euro2024Qualifierspic.twitter.com/7tEcMqnMbq — Sportsbuzz+ 𝕏 (@sportsbuzzplus) September 10, 2023

مباراة ودية أمام منتخب فرنسا، وصيفة بطل العالم، تنتظر المانشافت بعد غدّ، وثلاثة خلال الشهرين المقبلين ضد الولايات المتحدة الاميركية (14 تشرين الاول - اكتوبر) والمكسيك (18 منه) والنمسا (21 تشرين الثاني - نوفمبر).وتأتي هذه المباريات بعد نتائج مخيّبة جداً، فمنذ شهر آذار - مارس، فاز منتخب ألمانيا ودياً على البيرو (2-0) وخسر أمام بلجيكا (2-3) وتعادل مع أوكرانيا (3-3) وخسر أمام بولندا (0-1) وكولومبيا (0-2)، وسقطت بالأمس سقوطاً مدوياً أمام منتخب اليابان (1-4).وبطبيعة الحال، دفع المدرب هانزي فليك، المدير الفني للمنتخب الثمن، اذ قرر الاتحاد الألماني إقالته من منصبه، وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد "لقد وافقنا على أن المنتخب الأول يحتاج إلى قائد جديد بعد النتائج المحبطة مؤخراً، ونحتاج لروح من التفاؤل والثقة مع اقتراب أمم أوروبا 2024 في بلادنا".وأضاف "بالنسبة لي بشكل شخصي، إنها واحدة من أصعب القرارات التي اتخذتها في فترتي حتي الآن، لأنني أقدر هانزي فليك ومساعديه كخبراء في كرة القدم وكأشخاص، ورغم ذلك فإن النجاح الرياضي مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الألماني، لذلك السبب كان القرار حتمياً".وقرر الاتحاد تكليف مدير المنتخب رودي فولر، وهانيس وولف، المدير الفني للمنتخب تحت 20 عاماً، ومساعده ساندرو فاجنر، المسؤولية في المباراة الودية أمام فرنسا، وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن مدرب بايرن ميونيخ السابق جوليان ناجلسمان هو الهدف الأهم بالنسبة للاتحاد الألماني.