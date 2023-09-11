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كرة القدم

فيديو - في حادثة غريبة .. الحكم ضرب لاعباً ثم قام بطرده

2023-09-10 | 23:42
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فيديو - في حادثة غريبة .. الحكم ضرب لاعباً ثم قام بطرده
فيديو - في حادثة غريبة .. الحكم ضرب لاعباً ثم قام بطرده

تـُرك المشجعون في حيرة من أمرهم بعد طرد اللاعب

تـُرك المشجعون في حيرة من أمرهم، بعد طرد لاعب هاليفاكس، لوك سامرفيلد في الدقيقة 57، في مباراة الدوري الوطني البريطاني، التي انتهت الى التعادل (1-1) مع ساوثيند.
وما حصل أنه مع خروج الكرة من اللعب، أشار الحكم بول مارسدن إلى رمية تماس لهالفياكس، لكن ذراعه أصابت عن غير قصد سامرفيلد المندفع في وجهه، فردّ اللاعب المخضرم، البالغ 35 عاما، بدفع ذراع الحكم بعيداً وأمسكه في وجهه دون أن ينتبه أنه قاضي المباراة.
لم يكن شيء مما حصل مقصوداً، لا بل كان صدف متتالية، ما أثار غضب المشجعين من قرار الحكم بطرد اللاعب المُندهش، فيما أبدت وسائل الاعلام استغرابها، وطالبت بإلغاء البطاقة الحمراء.
 
فيديو - في حادثة غريبة .. الحكم ضرب لاعباً ثم قام بطرده

رياضة

كرة القدم

هاليفاكس

لوك سامرفيلد

الدوري الوطني البريطاني

ساوثيند

بول مارسدن

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