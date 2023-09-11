الامير هاري يخسر أمام وزير الدفاع الالماني ويشمت بالمانشافت

على الرغم من أن شقيقه هو رئيس اتحاد كرة القدم، إلا أن الأمير هاري لا يمتلك مهارات اللعبة التي تتناسب معها.وظهر دوق ساسكس على التلفزيون الألماني للترويج لألعاب Invictus، وكان عليه المشاركة في تحدي كرة القدم التقليدي، فظهر على ZDF في مقابلة مثيرة للاهتمام وعاطفية في كثير من الاحيان، وانضم إليه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي هزمه (٢-٠).ولمنح الأمير هاري بعض الفضل، فقد اقترب من التصدي لمعظم التسديدات، ولم يكن محظوظاً إذ لم ينجح في التسجيل، لكنه خسر رهاناً حين قال إنه سيرتدي قميص منتخب ألمانيا إذا تعرض للهزيمة.ولسوء الحظ بالنسبة لمضيفي ZDF، لم يكن هناك قميص المنتخب في الاستوديو، فوضع الامير وشاحاً للفريق المحلي ماينز 05، الذي بدأ فيه مدرب ليفربول يورجن كلوب مسيرته التدريبية.وبعد تعرضه للهزيمة امام بيستوريوس في تحدي ركلات الترجيح، كان الأمير هاري يضحك في الاستوديو عندما أشار إلى هزيمة ألمانيا (١-٤) أمام اليابان في المباراة الوديّة التي جمعت بينهما مساء يوم السبت.