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كرة القدم

هذه هي الخطة لعقد يربط لامين يامال ببرشلونة 8 مواسم

2023-09-10 | 23:51
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هذه هي الخطة لعقد يربط لامين يامال ببرشلونة 8 مواسم
هذه هي الخطة لعقد يربط لامين يامال ببرشلونة 8 مواسم

يبدو برشلونة هادئاً في ملف نجمه المراهق لامين يامال

يبدو برشلونة هادئاً في ملف نجمه المراهق لامين يامال، حيث سيكون على الشاب البالغ من العمر 16 عاماً توقيع أول عقد احترافي له، والذي تم الاتفاق على شروطه بالفعل، بين النادي الكاتالوني ووكيل اللاعب خورخي مينديز.
وتحقق ذلك على وجه التحديد، بالاستناد الى العلاقة الطيبة بين الوكيل البرتغالي ورئيس برشلونة جوان لابورتا، ويقال أن الاتفاق الذي تم التوصل هو أمر مفروغ منه على الرغم من عدم توقيعه بعد. 
ويستند الاتفاق المذكور إلى خطة طويلة الأجل، ويقال ان الارتباط يمتد للسنوات السبع المقبلة، وسوف تسير صيغة إغلاقه واتمامه على مراحل، لأن اللاعب لا يزال قاصراً، وامتثالاً للتشريعات الحالية التي تُلزمه بالتوقيع لمدة أقصاها ثلاثة مواسم. 
لذلك، سيوقع المهاجم عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات حتى العام 2026، ولكن في نهاية الموسم الثاني منه، في العام 2025، أي عندما يبلغ لامين يامال 18 عاماً، ويمكنه توقيع عقود طويلة الأجل، فإنه سيوسع علاقته مع النادي لخمس مواسم أخرى، حتى عام 2030.
 
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كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

خورخي مينديز

جوان لابورتا

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