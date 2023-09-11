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كرة القدم

ممفيس ديباي يُعلن حبّه لنيمار على وسائل التواصل

2023-09-10 | 23:53
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ممفيس ديباي يُعلن حبّه لنيمار على وسائل التواصل
ممفيس ديباي يُعلن حبّه لنيمار على وسائل التواصل

يتعافى ممفيس ديباي حاليا من إصابة عضلية

يتعافى ممفيس ديباي، مهاجم أتلتيكو مدريد، حاليا من إصابة عضلية تعرض لها في المباراة امام رايو فاليكانو في الدوري الاسباني. 
وفي هذا الوقت، وجه المهاجم الهولندي رسالة محبة إلى المهاجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي الجديد، بعد أن سجل هدفين في فوز منتخب البرازيل (5-1) على بوليفيا في بداية تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وأصبح الهداف التاريخي للسيليساو، متجاوزاً الاسطورة بيليه.
وكتب ديباي على وسائل التواصل "مبروك أخي، لقد فعلت ذلك، أنت الهداف التاريخي للبرازيل، أحترمك، فقد ألهمتني منذ الأيام الأولى بطريقتك في اللعب والتعامل مع كرة القدم، والآن ألهمتني أكثر .. أنا متأكد من أن البرازيل بأكملها فخورة بك وستدعمك أكثر في السنوات المقبلة".
 
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