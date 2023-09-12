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كرة القدم

فيديو - مبابي يُبكي ولداً قبيل مواجهة ألمانيا

2023-09-12 | 00:00
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فيديو - مبابي يُبكي ولداً قبيل مواجهة ألمانيا
فيديو - مبابي يُبكي ولداً قبيل مواجهة ألمانيا

يعتبر مبابي محبوب الجماهير في بلاده

يعتبر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا محبوب الجماهير في بلاده، وخاصة الصغار منه، فاللاعب الذي سطع نجمه وهو ما زال في عمر يافع يمثّل قدوة لهؤلاء، ونموذجاً على السعي وراء الأحلام وتحقيقها.
والدليل على ذلك، كان لقاؤه بمشجع صغير السنّ، أثناء التجمّع بين لاعبي المنتخب الفرنسي والجماهير، قبيل المباراة الوديّة المرتقبة ضد الغريم منتخب ألمانيا.
فقد ظهر الشاب وهو يتحدّث مع نجم باريس سان جيرمان الذي تفاعل معه ووقّع على ظهر قميصه، لتنهمر دموع التأثّر من عيون المعجب الصغير، فما كان من مبابي إلّا أن عانقه.
 
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كيليان مبابي

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