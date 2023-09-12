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كرة القدم

فضيحة جديدة: هاتف جيني هيرموسو تم اختراقه

2023-09-12 | 00:04
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فضيحة جديدة: هاتف جيني هيرموسو تم اختراقه
فضيحة جديدة: هاتف جيني هيرموسو تم اختراقه

كان بإمكانهم الوصول إلى صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها ..

أكدت اللاعبة الدولية الإسبانية السابقة فيرونيكا بوكيتي، في حديث الى مجلة دير شبيغل الألمانية، أن هاتف اللاعبة جيني هيرموسو، بطلة العالم، قد تم اختراقه، وأنه "كان بإمكانهم الوصول إلى صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها". 
وجزمت بوكيتي أنه في خضّم الجدل حول فضيحة القبلة من لويس روبياليس لجنيفر هيرموسو، تم "اختراق" هاتف الأخيرة المحمول، بحثاً عن أشياء تعرضها للخطر وتبريء رئيس الاتحاد الاسباني الذي استقال بالأمس.
وقالت بوكيتي تعليقاً على الصور التي ظهرت فيها اللاعبات وهنّ يمزحن بشأن القبلة في حافلة الفريق الاسباني "هذه حرب، كنا نعلم أنه لا توجد قواعد، فقد تم اختراق هاتف جيني، وكان لديهم إمكانية الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو، وتم تسريب أشياء يمكن استخدامها ضدها".
وكان انتشر فيديو يُظهر اللاعبات يتندرّن في حافلة المنتخب بعد حادثة القبلة من الرئيس لجيني خلال حفل التتويج بكأس العالم للسيدات، وقالت بوكيتي "في الحافلة هناك أيضا لحظات عندما تقول اللاعبات إن ما حصل خطير للغاية لا يمكن التسامح معه، وبما أن الفيفا منع روبياليس من الاتصال بجيني، فقد بحث عن طرق أخرى".
وعلقت بوكيتي، القائدة السابقة للمنتخب الإسباني واللاعبة الحالي لفيورنتينا الإيطالي، على استقالة لويس روبياليس فقالت "لقد فزنا في معركة لكننا نخسر الحرب، لقد رأى روبياليس أخيرا أنه لا جدوى من الاستمرار في ربط نفسه بمنصبه .. لكننا نريد تغييرا أعمق".
 
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فضيحة جديدة: هاتف جيني هيرموسو تم اختراقه

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