هذا هو المراهق السنغالي الذي يريده ريال مدريد

يواصل ريال مدريد الاسباني التركيز على المواهب الشابة

يواصل ريال مدريد الاسباني التركيز على المواهب الشابة، والجديد في هذا المجال، أمارا (عمارة) ضيوف، وهو لاعب يبلغ من العمر 15 عاماً، ظهر لأول مرة مع المنتخب السنغالي، في نهاية الأسبوع الماضي.

أمارا ضيوف، جناح سريع هدّاف، يطلقون عليه في بلاده لقب "ماني الجديد"، وقالت بوابة "سو فوت" بشكل شبه جازم أنه سيكون لاعباً لنادي ميتز الفرنسي عندما يبلغ سن الرشد.

وكشفت البوابة عن اهتمام عمالقة أوروبا، وفي طليعتهم ريال مدريد، بضيوف الذي يلعب حاليا مع نادي Génération Foot، الممثل الفرعي للنادي الفرنسي في السنغال.

وأوضح مادي توريه، مؤسس ورئيس Génération Foot "في سن 18، سيذهب عمارة إلى إف سي ميتز، إنه النادي المرتبط بنا، الذي ساعد في إطلاق مسيرة العديد من السنغاليين".

وأضاف "ساديو ماني، الذي هو قدوته، نصحه بالانضمام الى ميتز، وقال له لن تندم على ذلك. لقد مررت بدوري الدرجة الثالثة مع هذا الفريق، وانظروا أين أنا الآن".