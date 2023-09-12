فيديو - تشيلسي يُطارد النجم الجزائري الشاب

نشر رومانو أن صاحب الأصول الجزائرية محل متابعة مستمرة من تشيلسي

نشر الاعلامي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، أن ريان شرقي، صاحب الأصول الجزائرية ونجم أولمبيك ليون الفرنسي، محل متابعة مستمرة من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وذكر رومانو في تغريدة على منصة إكس، أن تشيلسي لم يفاوض أولمبيك ليون أو وكلاء اللاعب سرّاً أو علناً، لكنه أشار إلى أن النادي الانجليزي يتابع شرقي، ويعتبره موهبة مميزة، بالاستناد إلى المستوى الباهر الذي أظهره خلال الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.

وكشف رومانو أن ناديين من الدوري الانجليزي حاولا ضم اللاعب، البالغ 19 عاماً، لكن إدارة ليون رفضت تماماً، ما ضمن استمرار شرقي في الفريق الذي تكوّن فيه.

ويشارك شرقي حالياً في معسكر منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، حيث قاده الى الفوز على الدانمارك ودياً (4-1)، بتسجيله الهدف الثاني، في إطار استعدادات المنتخبين لأولمبياد باريس 2024، كما شارك في يورو تحت 21 ونجح في تسجيل هدفين.