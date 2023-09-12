الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - تشيلسي يُطارد النجم الجزائري الشاب

2023-09-12 | 00:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - تشيلسي يُطارد النجم الجزائري الشاب
فيديو - تشيلسي يُطارد النجم الجزائري الشاب

نشر رومانو أن صاحب الأصول الجزائرية محل متابعة مستمرة من تشيلسي

نشر الاعلامي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، أن ريان شرقي، صاحب الأصول الجزائرية ونجم أولمبيك ليون الفرنسي، محل متابعة مستمرة من نادي تشيلسي الإنجليزي.
وذكر رومانو في تغريدة على منصة إكس، أن تشيلسي لم يفاوض أولمبيك ليون أو وكلاء اللاعب سرّاً أو علناً، لكنه أشار إلى أن النادي الانجليزي يتابع شرقي، ويعتبره موهبة مميزة، بالاستناد إلى المستوى الباهر الذي أظهره خلال الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.
وكشف رومانو أن ناديين من الدوري  الانجليزي حاولا ضم اللاعب، البالغ 19 عاماً، لكن إدارة ليون رفضت تماماً، ما ضمن استمرار شرقي في الفريق الذي تكوّن فيه.
ويشارك شرقي حالياً في معسكر منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، حيث قاده الى الفوز على الدانمارك ودياً (4-1)، بتسجيله الهدف الثاني، في إطار استعدادات المنتخبين لأولمبياد باريس 2024، كما شارك في يورو تحت 21 ونجح في تسجيل هدفين.
 
 
مقالات ذات صلة
فيديو - تشيلسي يُطارد النجم الجزائري الشاب

رياضة

كرة القدم

فابريتسيو رومانو

ريان شرقي

أولمبيك ليون

تشيلسي

الدوري الفرنسي

أولمبياد باريس 2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ديكلان رايس الشخصية ذات الشعبية الكبيرة في أرسنال
هذا هو المراهق السنغالي الذي يريده ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

نقطة التقاء قوية تجمع شاكيرا وبيكيه .. اليكم التفاصيل
00:20

نقطة التقاء قوية تجمع شاكيرا وبيكيه .. اليكم التفاصيل

وجدت شاكيرا وجيرارد بيكيه أرضية مشتركة بينهما

00:20

نقطة التقاء قوية تجمع شاكيرا وبيكيه .. اليكم التفاصيل

وجدت شاكيرا وجيرارد بيكيه أرضية مشتركة بينهما

فيديو - 6 أفارقة مذهلون على ايقاع سريع وزيّ برشلونة
00:17

فيديو - 6 أفارقة مذهلون على ايقاع سريع وزيّ برشلونة

فيديو لستة أولاد أفارقة يرقصون على نغمٍ صاخب بزيّ برشلونة

00:17

فيديو - 6 أفارقة مذهلون على ايقاع سريع وزيّ برشلونة

فيديو لستة أولاد أفارقة يرقصون على نغمٍ صاخب بزيّ برشلونة

ديكلان رايس الشخصية ذات الشعبية الكبيرة في أرسنال
00:16

ديكلان رايس الشخصية ذات الشعبية الكبيرة في أرسنال

وقّع ديكلان رايس لأرسنال في الصيف في صفقة قياسية بريطانية

00:16

ديكلان رايس الشخصية ذات الشعبية الكبيرة في أرسنال

وقّع ديكلان رايس لأرسنال في الصيف في صفقة قياسية بريطانية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023