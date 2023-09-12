ديكلان رايس الشخصية ذات الشعبية الكبيرة في أرسنال

وقّع ديكلان رايس لأرسنال في الصيف في صفقة قياسية بريطانية بلغت 100 مليون جنيه إسترليني، و5 ملايين كمتغيرات، وبدأ مشواره مع "المدفعجية" بشكل جيد، إذ سجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى مانشستر يونايتد، قبل فترة التوقف الدولي ليضمن النقاط الثلاث لفريقه الجديد.أربع مباريات فقط مرت حتى الآن، وبات رايس الشخصية التي تحظى بشعبية كبيرة بين مشجعي أرسنال، وقد كشف مؤخراً عن "المزحة" التي لعبها ميكيل أرتيتا عليه خلال يومه الأول مع أرسنال.وقال رايس "كنت متوتراً بعض الشيء في اليوم الأول لي في أرسنال، كنت هناك يوم الأحد، لم يكن اللاعبون موجودين لكنني خرجت من غرفة العلاج الطبيعي، فوضع أرتيتا ملصقاً على صدري جاء فيه (مرحباً، أنا الشخص الجديد هنا) .. كان جميع لاعبي فريق تحت 18 عاماً وفريق تحت 21 عاماً موجودين في المقصف وأنا كنت أسير محاولًا إخفاء صدري".