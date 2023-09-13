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كرة القدم

نعي لاعبي كرة قدم ليبيين ومعلومات عن اختفاء آخرين

2023-09-13 | 06:11
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نعي لاعبي كرة قدم ليبيين ومعلومات عن اختفاء آخرين
نعي لاعبي كرة قدم ليبيين ومعلومات عن اختفاء آخرين

نشر الاتحاد الليبي لكرة القدم نعياً لبعض اللاعبين

نشر الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته على فيسبوك نعياً لبعض اللاعبين الذين لقوا مصرعهم نتيجة إعصار "دانيال" الذي ضرب عدة مناطق شرقي ليبيا، لا سيما مدينة درنة.
وجاء في النعي صور لأربع لاعبين من ناديي التحدي ودارنس، مع تعليق "إنا لله وإنا إليه راجعون .. نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وأيوب ساسي وصالح ساسي "، كما نعى كل من الحسين شلوف ومنذر صداقة، وترددت أنباء عن اختفاء لاعب نادي التحدي أويس السويح.
وقرر الاتحاد لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات الصعود للدوري المحلي، ونقلها إلى ملاعب مدينة بنغازي، ونشر على فيسبوك "يعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن إيقاف كافة اجتماعاته خلال هذه الأيام تضامنا مع ضحايانا وشهدائنا في منطقة الجبل الأخضر ودرنة".
 
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نعي لاعبي كرة قدم ليبيين ومعلومات عن اختفاء آخرين

رياضة

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