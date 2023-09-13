فيديو - هدفٌ إماراتيّ مذهل في مرمى حارس باريس سان جيرمان

ضجّت وسائل التواصل بالهدف المُذهل الذي سجله لاعب الإمارات

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالهدف المُذهل الذي سجله لاعب منتخب الإمارات علي سالمين في مرمى كيلور نافاس حارس منتخب كوستاريكا وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء الهدف، وهو الثالث، في المباراة التي أقيمت في ختام معسكر "الأبيض" في كرواتيا، وانتهت الى فوز وديّ كبير لمنتخب الامارات (4-1)، سجلها كل من يحيى الغساني (هدفين) وكايو وعلي سالمين، فيما سجل خوليو كاسكانتي هدف كوستاريكا الوحيد.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب الإمارات للمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وفي كأس آسيا - قطر 2023.