الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - كهنة "الشامان" نصبوا مذبحاً وأعدّوا سحراً لمواجهة نيمار !!

2023-09-13 | 06:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - كهنة &quot;الشامان&quot; نصبوا مذبحاً وأعدّوا سحراً لمواجهة نيمار !!
فيديو - كهنة "الشامان" نصبوا مذبحاً وأعدّوا سحراً لمواجهة نيمار !!

قاموا بتحضير سحر للنجم البرازيلي نيمار

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً عن مجموعة من كهنة "الشامان" البيروفيين، الذين قاموا بتحضير سحر للنجم البرازيلي نيمار، ونفذوا طقوسهم خارج الاستاد الوطني في بيرو، حيث نصبوا مذبحا ملونا بالسيوف والتمائم والأعلام.
ويهدف السحر الى منع نيمار من التسجيل في المباراة التي تجمع منتخب البرازيل مع مضيفه منتخب البيرو ضمن الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، وقال الشامان والتر ألاركون أن هذه الطقوس تهدف إلى التشويش على ذهن نجم "السيليساو" لمنعه من تسجيل الأهداف.
ودعت المجموعة التي تؤمن بالتواصل مع الأرواح وتعيش في الغابات والجبال والمناطق الساحلية، الإله تايتا إنتي (الأب الشمس) إلى مساعدة البيرو في مباراتها ضد "السيلساو"، واكد الشامان فيليكس روندان أنه تم تحييد نيمار عبر ربط قدميه، وقال "لقد قيّدناه حتى لا يكون في حالة جيدة ولا يركض ويلعب بشكل جيد".
 
 
مقالات ذات صلة
فيديو - كهنة "الشامان" نصبوا مذبحاً وأعدّوا سحراً لمواجهة نيمار !!

رياضة

كرة القدم

كهنة الشامان

نيمار

منتخب البرازيل

منتخب البيرو

تصفيات أميركا الجنوبية

السيليساو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
احدى ضحايا أنتوني المزعومات تدّعي أنه "كان بإمكانه قتلها"
فيديو - هدفٌ إماراتيّ مذهل في مرمى حارس باريس سان جيرمان

اقرأ ايضا في كرة القدم

برشلونة يفاجيء الجميع بقميص الكلاسيكو "الساخر" !!
06:42

برشلونة يفاجيء الجميع بقميص الكلاسيكو "الساخر" !!

ينتظر عشاق كرة القدم تاريخ "كلاسيكو الأرض" المقبل

06:42

برشلونة يفاجيء الجميع بقميص الكلاسيكو "الساخر" !!

ينتظر عشاق كرة القدم تاريخ "كلاسيكو الأرض" المقبل

احدى ضحايا أنتوني المزعومات تدّعي أنه "كان بإمكانه قتلها"
06:38

احدى ضحايا أنتوني المزعومات تدّعي أنه "كان بإمكانه قتلها"

قالت واحدة من المُدّعيات على أنتوني أنه "كان بإمكانه قتلها"

06:38

احدى ضحايا أنتوني المزعومات تدّعي أنه "كان بإمكانه قتلها"

قالت واحدة من المُدّعيات على أنتوني أنه "كان بإمكانه قتلها"

فيديو - هدفٌ إماراتيّ مذهل في مرمى حارس باريس سان جيرمان
06:15

فيديو - هدفٌ إماراتيّ مذهل في مرمى حارس باريس سان جيرمان

ضجّت وسائل التواصل بالهدف المُذهل الذي سجله لاعب الإمارات

06:15

فيديو - هدفٌ إماراتيّ مذهل في مرمى حارس باريس سان جيرمان

ضجّت وسائل التواصل بالهدف المُذهل الذي سجله لاعب الإمارات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023