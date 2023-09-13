فيديو - كهنة "الشامان" نصبوا مذبحاً وأعدّوا سحراً لمواجهة نيمار !!

Why Peru putting black magic on Neymar aye chill down man 😂😂 pic.twitter.com/dN6THPkLex — RMFC (@TeamRMFC) September 12, 2023

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً عن مجموعة من كهنة "الشامان" البيروفيين، الذين قاموا بتحضير سحر للنجم البرازيلي نيمار، ونفذوا طقوسهم خارج الاستاد الوطني في بيرو، حيث نصبوا مذبحا ملونا بالسيوف والتمائم والأعلام.ويهدف السحر الى منع نيمار من التسجيل في المباراة التي تجمع منتخب البرازيل مع مضيفه منتخب البيرو ضمن الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، وقال الشامان والتر ألاركون أن هذه الطقوس تهدف إلى التشويش على ذهن نجم "السيليساو" لمنعه من تسجيل الأهداف.ودعت المجموعة التي تؤمن بالتواصل مع الأرواح وتعيش في الغابات والجبال والمناطق الساحلية، الإله تايتا إنتي (الأب الشمس) إلى مساعدة البيرو في مباراتها ضد "السيلساو"، واكد الشامان فيليكس روندان أنه تم تحييد نيمار عبر ربط قدميه، وقال "لقد قيّدناه حتى لا يكون في حالة جيدة ولا يركض ويلعب بشكل جيد".