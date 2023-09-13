برشلونة يفاجيء الجميع بقميص الكلاسيكو "الساخر" !!

ينتظر عشاق كرة القدم تاريخ "كلاسيكو الأرض" المقبل

ينتظر عشاق كرة القدم تاريخ التاسع والعشرين من تشرين الاول - اكتوبر المقبل، بإعتباره موعد "كلاسيكو الأرض" الاشهر بين برشلونة وريال مدريد، وهو سيقام على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي، المعتمد مؤقتاً من قبل النادي الكاتالوني، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وذكرت إذاعة راك وان الإسبانية، أن برشلونة سيرتدي قميصاً يحمل فماً مفتوحاً بشكل مُضحك، لكنه ليس للسخرية من غريمه كما قد يعتقد البعض، بل هو شعار "رولينغ ستونز"، إحدى فرق "الروك" الأكثر شهرة في تاريخ الموسيقى، وذلك كجزء من صفقة الرعاية مع "سبوتيفاي".

وليست المرة الاولى التي يفعل فيها برشلونة ذلك، حيث ارتدى سابقاً قمصانا تحمل شعار مغني الراب دريك، والمغنية الكاتالونية روزاليا، كجزء من اتفاقية الرعاية.





