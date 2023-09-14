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كرة القدم

فيديو - ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي لتبنّيه

2023-09-14 | 05:56
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فيديو - ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي لتبنّيه
فيديو - ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي لتبنّيه

تواصل تضامن الاتحادات والأندية واللاعبين في مختلف العالم مع المملكة المغربية

تواصل تضامن الاتحادات والأندية واللاعبين في مختلف العالم مع المملكة المغربية بعد الزلزال المدمر الذي طال ولاية الحوز، وتسبب في وقوع نحو 10 آلاف بين قتيل وجريح.
وفي السياق، نشر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير على منصة "إكس" فيديو لمراهق مغربي وهو يروي قصة مقتل والده واالدته وأشقائه في الزلزال وأنه سيعيش مع عمته ليحقق حلم أبوه بشأنه، وكان يرتدي قميص ريال مدريد.
وفي ردة فعل إنسانية رائعة، أعلنت إدارة نادي ريال مدريد، أنها بدأت العمل أجل العثور على هذا المراهق لإحضاره إلى إسبانيا.، وتولي بناء مستقبله.
 

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