فيديو - أشرف حكيمي يدخل في مناوشة لأجل طفل

بعد انتهاء المباراة الودية بين المغرب وبوركينا فاسو

بعد انتهاء المباراة الودية الى فوز منتخب المغرب على منتخب بوركينا فاسو بهدف لعزّ الدين أوناحي على ملعب بوليرت ديليليس، الخاص بنادي لنس الفرنسي، أهدى النجم المغربي أشرف حكيمي قميصه إلى أحد الأطفال الموجودين مع الجماهير المغربية.

ولكن، في اللحظة نفسها، قام البعض بأخذ القميص من الطفل عنوة، فما كان من حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، الا ان عاد ودخل في مناوشة، وأصر على أن يكون قميصه من نصيب الطفل، وهو ما كان.