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كرة القدم

فيديو - حارس متألق "بطل الركلات الترجيحية" ... 7 خارج المرمى

2023-09-14 | 06:16
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فيديو - حارس متألق &quot;بطل الركلات الترجيحية&quot; ... 7 خارج المرمى
فيديو - حارس متألق "بطل الركلات الترجيحية" ... 7 خارج المرمى

تألق أوليغ باكلوف حارس مرمى نادي أوفا في مباراتين

فيديو - حارس متألق "بطل الركلات الترجيحية" ... 7 خارج المرمى
في المباراة الأولى، في الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس روسيا لكرة القدم، تغلّب نادي أوفا على ضيفه نادي نوستا - نوفوترويتسك، بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث أهدر الضيوف ثلاثة منها.
وفي المباراة الثانية، نجح أوليغ باكلوف، حارس مرمى نادي أوفا، في التصدي لثلاث ركلات ترجيحية، وضاعت الرابعة، فقاد فريقه بعد التعادل الى الفوز بهدفين من دون رد على مضيفه فولغا أوليانوفسك، ما أهلّه الى الدور الـ32 من المسابقة، وحصل الحارس على لقب "بطل الركلات الترجيحية".
 
فيديو - حارس متألق "بطل الركلات الترجيحية" ... 7 خارج المرمى

رياضة

كرة القدم

كأس روسيا

أوفا نوستا

أوليغ باكلوف

فولغا أوليانوفسك

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