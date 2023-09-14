ايقاف لاعب لخمس أشهر .. إليكم الاسباب

إيقاف اللاعب لخمس أشهر وتغريمه 26 ألف دولار

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف هاري توفولو، لاعب نوتنغهام فورست، لمدة خمس أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه 26 ألف دولار بعد أن أقرً بأنه ارتكب 375 مخالفة لقواعد الاتحاد المتعلقة بالمراهنات.

وجاء في بيان الاتحاد "أقر اللاعب بخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي 375 مرة بين 22 كانون الثاني - يناير 2014 و18 آذار - مارس 2017، وارتكابات سوء السلوك فيما يتعلق بقواعد المراهنة لدينا، ففرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات بعد جلسة استماع خاصة به".

وقد وقعت هذه المخالفات عندما كان توفولو لاعباً لنورويتش سيتي ثم معاراً الى سويندون تاون وروثرهام يونايتد وبيتربورو يونايتد وسكونثورب يونايتد.





