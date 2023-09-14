لاعب ألماني يعتنق الاسلام في السعودية

انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية الى نادي الطائي السعودي

أعلن اللاعب الألماني روبرت باور، مدافع نادي الطائي السعودي، عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، عن اعتناقه الإسلام.

وكتب "لكل من راسلني اليوم، ها أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، لقد مرت سنوات عديدة وأنا ممتن لكم جميعا لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي".

وكان قلب الدفاع، البالغ 28 عاماً، انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية الى نادي الطائي السعودي، آتياً من فيردر بريمن الألماني، في عقد لموسم مع أفضلية التجديد، بعدما لعب في دوريات ألمانيا وروسيا وبلجيكا خلال ست سنوات.