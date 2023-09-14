مسلسل روبياليس ... فضيحة جديدة للرئيس المستقيل

يتواصل مسلسل الفضائح الذي يحمل اسم لويس روبياليس

يتواصل مسلسل الفضائح الذي يحمل اسم لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني المستقيل لكرة القدم، الذي غادر منصبه غصباً بسبب أزمة تقبيله لاعبة المنتخب الإسباني جيني هيرموسو، خلال حفل تتويج منتخب السيدات بلقب كأس العالم.

فقد ذكرت صحيفة الموندو الإسبانية، أن روبياليس أقنع نادي برشلونة بلعب كأس السوبر الإسباني في السعودية في العام 2019، دون الكشف عن العمولات التي ستحصل عليها الشركة الت يملكها ويديرها لاعب البرسا السابق جيرارد بيكيه.

وأشارت الصحيفة الى أن روبياليس ضمن لبرشلونة الحصولعلى ثمانية ملايين يورو إذا قبل اللعب في السعودية، ووجه رسالة بهذا المعنى إلى أوسكار جراو، الرئيس التنفيذي للنادي الكاتالوني آنذاك جاء فيها "آمل أن تكون سعيدا بضمان ما بين 6.8 و 8 ملايين يورو لناديك".

ووضع روبياليس خطة محكمة كي يحصل بيكيه وشركته على عمولة قيمتها 24 مليون يورو من البطولة ككل، مستفيداً من سلطاته لنقل كأس السوبر إلى السعودية.



