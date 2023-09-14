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كرة القدم

إعتقال 3 لاعبين.. فضيحة في ريال مدريد

2023-09-14 | 13:41
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إعتقال 3 لاعبين.. فضيحة في ريال مدريد
إعتقال 3 لاعبين.. فضيحة في ريال مدريد

اعتقل ثلاثة لاعبين من نادي ريال مدريد الإسباني يوم الخميس، بعد نشرهم مقاطع فيديو جنسية لأحدهم مع قاصر بحسب بيان الشرطة الإسبانية.

ووفقا لـ "إل كونفدنسيال" الإسبانية، جاء اعتقال اللاعبين الثلاثة يوم الخميس بعد أن فتحت والدة القاصر بلاغا لدى شرطة موغان في جزر الكناري، وبحسب دعواها فإن واحدا من اللاعبين الثلاثة قام بنشر وتداول مقاطع فيديو جنسية له مع القاصر بين زملائه.

وقامت الشرطة صباح يوم الخميس باعتقال اللاعبين الثلاثة المنتمين لفئتي الرديف "كاستيا" والدرجة الثالثة "C" في ملعب تدريبات ريال مدريد "فالديبيباس" ونقلوا إلى بلدية مدريد في تريس كانتوس.

وتقود الشرطة القضائية لجزر الكناري التحقيقات مع اللاعبين الذين لم يكشف عن هويتهم حتى اللحظة، ولكن بحسب مصادر "إل كونفدنسيال" فإن لاعبين آخرين قد يكونون ضمن الحادثة ومن بينهم من يلعب للفريق الأول لريال مدريد.
 
وتعيش كرة القدم الإسبانية حالة من الفضائح الجنسية في العام الحالي، بعدما اعتقل البرازيلي داني ألفيش أسطورة برشلونة السابق في قضية اعتداء جنسي ما زال يقضي وقته خلف القضبان في البرازيل بسببها بالإضافة إلى "قبلة" روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق للاعبة المنتخب الأول جيني هيرموسو وما حدث بعدها من تداعيات آخرها استقالته.
 

 

 
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