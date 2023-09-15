أغرب انتقال - لم يلعب كرة القدم أبداً وأصبح لاعباً .. كيف؟

أكمل ناد تشيكي أغرب انتقال في الصيف، بعد التعاقد مع شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، لم يلعب كرة القدم قط، وذلك بعد أن دفع والد الشاب 17,500 جنيه إسترليني لتأمين مكان لابنه في نادي FK Usti nad Labem الذي يلعب في الدرجة الثالثة، ويحتل المركز السادس في الدوري، بعشر نقاط من ست مباريات.فقد تخطى طالب القانون مارتن بوداجسكي، المراحل المعتمدة في كرة القدم، واقتصار تجربته على لعب ألعاب فيديو (FIFA)، وتم تسجيله في اتحاد كرة القدم في جمهورية التشيك، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن النادي وضع خططاً له.ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى التدريبات قبل ظهوره الأول، وقال رئيس النادي بريميسل كوبان "لم يلعب كرة القدم من قبل، فقط الفيفا على ما عرفت، ومع ذلك نحن لا نرى مثل هذه الأموال تأتي إلى النادي كل يوم، وإذا أعطاني شخص ما هذا المبلغ من المال، فسوف أسمح له بالانضمام".والخطة هي أن يلعب بوداجسكي لعشر دقائق ويحل محل القائد جاكوب ماريس، في مقابل أن تذهب أموال من والده نحو الرعاية.