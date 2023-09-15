لكم لاعباً وتبين أنه يلعب بإسم مزوّر !!

تلقى أحد نجوم دوري كرة القدم الرئيسي حظراً مدى الحياة

تلقى أحد نجوم دوري كرة القدم الرئيسي حظراً مدى الحياة من قسم الهواة، بعد أن لكم لاعباً في وجهه، بينما كان يلعب أيضاً تحت اسم مزيف.

وإدّعي موقع Dans Les Coulisses الكندي، أنّ ماتكو ميلجيفيتش، لاعب منتخب الولايات المتحدة لتحت 20 عاماً سابقاً، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي لعب على مستويات عُليا لفترة، وقّع لنادٍ محلي في لافال، شمال مونتريال، تحت اسم مستعار.

وشارك اللاعب في ثلاث مباريات في دوري QCSL، وسجل ستة أهداف لفريقه Rage، وفاز بجائزة رجل المباراة في إحداها، قبل أن يّدرك مسؤولي الدوري حقيقة أن ميلجيفيتش كان لاعباً محترفاً، فطالبوه بالظهور باسمه الحقيقي، ثم منعوه من الظهور في الدوري مرة أخرى.

لاحقاً، حضر ميلجيفيتش لدعم صديق في مباراة هواة أخرى، حيث دخل في شجار مع لاعب وضربه مباشرة على وجهه، فأوقف الحكم المباراة، وأجبر ميلجيفيتش على المغادرة.



