الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

العقوبات المتوّقعة على رباعي ريال مدريد المتهمين بجريمة جنسية

2023-09-15 | 03:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
العقوبات المتوّقعة على رباعي ريال مدريد المتهمين بجريمة جنسية
العقوبات المتوّقعة على رباعي ريال مدريد المتهمين بجريمة جنسية

يتواصل التحقيق مع لاعبي ريال مدريد الشباب

يتواصل التحقيق مع لاعبي ريال مدريد الشباب، الذين تم القبض عليهم يوم أمس الخميس لنشرهم فيديو جنسي، في جريمة إفشاء أسرار، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، وقد يتم فرض النصف الأعلى من العقوبة، بما أن الضحية قاصر.
وتقع جريمة إفشاء الأسرار ضمن المواد 197 إلى 201 من قانون العقوبات الاسباني، التي تعاقب على نشر الصور الخاصة دون إذن الشخص المتضرر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، عندما تنتهك خصوصيته بشكل خطير، و حتى لو أعطى الضحية موافقته على التسجيل في ذلك الوقت.
وكانت والدة والدة إحدى الفتيات اشتكت من أنّ شُباناً حصلوا على مقطع فيديو جنسي لابنتها القاصر، وقاموا بتوزيعه على أشخاص آخرين.
وتبين للشرطة أن الشُبّان هم من لاعبي كرة قدم، واحدٌ منهم من "الكاستيا" وثلاثة من الفريق الثالث في ريال مدريد، فتم استدعاؤهم للإدلاء بإفاداتهم، ثم أطلق سراح واحد منهم وأبقي على ثلاثة محتجزين على ذمة التحقيق.
 
مقالات ذات صلة
العقوبات المتوّقعة على رباعي ريال مدريد المتهمين بجريمة جنسية

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

فيديو جنسي

الكاستيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - سوبر هاتريك أرجنتيني في كأس الامارات

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - سوبر هاتريك أرجنتيني في كأس الامارات
03:25

فيديو - سوبر هاتريك أرجنتيني في كأس الامارات

أصبح أولا لاعب يفعل ذلك في تاريخ المسابقة

03:25

فيديو - سوبر هاتريك أرجنتيني في كأس الامارات

أصبح أولا لاعب يفعل ذلك في تاريخ المسابقة

لكم لاعباً وتبين أنه يلعب بإسم مزوّر !!
03:24

لكم لاعباً وتبين أنه يلعب بإسم مزوّر !!

تلقى أحد نجوم دوري كرة القدم الرئيسي حظراً مدى الحياة

03:24

لكم لاعباً وتبين أنه يلعب بإسم مزوّر !!

تلقى أحد نجوم دوري كرة القدم الرئيسي حظراً مدى الحياة

أغرب انتقال - لم يلعب كرة القدم أبداً وأصبح لاعباً .. كيف؟
03:22

أغرب انتقال - لم يلعب كرة القدم أبداً وأصبح لاعباً .. كيف؟

أكمل ناد تشيكي أغرب انتقال في الصيف

03:22

أغرب انتقال - لم يلعب كرة القدم أبداً وأصبح لاعباً .. كيف؟

أكمل ناد تشيكي أغرب انتقال في الصيف

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023