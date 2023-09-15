العقوبات المتوّقعة على رباعي ريال مدريد المتهمين بجريمة جنسية

يتواصل التحقيق مع لاعبي ريال مدريد الشباب، الذين تم القبض عليهم يوم أمس الخميس لنشرهم فيديو جنسي، في جريمة إفشاء أسرار، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، وقد يتم فرض النصف الأعلى من العقوبة، بما أن الضحية قاصر.وتقع جريمة إفشاء الأسرار ضمن المواد 197 إلى 201 من قانون العقوبات الاسباني، التي تعاقب على نشر الصور الخاصة دون إذن الشخص المتضرر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، عندما تنتهك خصوصيته بشكل خطير، و حتى لو أعطى الضحية موافقته على التسجيل في ذلك الوقت.وكانت والدة والدة إحدى الفتيات اشتكت من أنّ شُباناً حصلوا على مقطع فيديو جنسي لابنتها القاصر، وقاموا بتوزيعه على أشخاص آخرين.وتبين للشرطة أن الشُبّان هم من لاعبي كرة قدم، واحدٌ منهم من "الكاستيا" وثلاثة من الفريق الثالث في ريال مدريد، فتم استدعاؤهم للإدلاء بإفاداتهم، ثم أطلق سراح واحد منهم وأبقي على ثلاثة محتجزين على ذمة التحقيق.