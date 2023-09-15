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كرة القدم

منظمة للمراهنات تتبّع طريقة "عبقرية" انكشفت أخيراً .. إليكم التفاصيل

2023-09-15 | 08:48
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منظمة للمراهنات تتبّع طريقة &quot;عبقرية&quot; انكشفت أخيراً .. إليكم التفاصيل
منظمة للمراهنات تتبّع طريقة "عبقرية" انكشفت أخيراً .. إليكم التفاصيل

ألقت الشرطة الوطنية في اسبانيا القبض على 23 عضواً في منظمة إجرامية

ألقت الشرطة الوطنية في اسبانيا القبض على 23 عضواً في منظمة إجرامية، نجحت في التقاط اشارة البث المباشر لمباريات تنس وكرة القدم، قبل وصولها بوقت كاف الى منازل المشاهدين، ما اتاح لها القيام دائماً بمراهنات رابحة.
وتم سجن ثلاثة، بما في ذلك تاجر ومشغل بيت مراهنات رئيسي، كان بالتواطؤ مع قادة المنظمة مسؤولا عن التحقق من صحة الرهانات الموضوعة عبر الإنترنت من قبل أعضاء الشبكة الإجرامية، كما تم اعتقال زعيم المنظمة في رومانيا وتسليمه إلى إسبانيا.
وكرس أعضاء العصابة جهودهم على بطولات كرة القدم الآسيوية والأميركية الجنوبية ودوري الأمم الأوروبية والدوري الألماني وكأس العالم لكرة القدم - قطر 2022 وبطولات التنس للقيام بذلك.
واستخدمت المنظمة نظاما تقنيا جديدا ومتطورا لالتقاط الإشارة الحية للأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، وتجنب التأخير الطفيف الذي تصل به عادة إلى أجهزة التلفزيون العادية، واغتنام الفرصة للمراهنة والربح الوفير.
ومن أجل عدم إثارة الشكوك، استخدمت المنظمة هويات طرف ثالث، ليبدو أن الجوائز تم الحصول عليها من قبل أشخاص مختلفين.
بدأت العملية في العام 2020 عندما علمت الشرطة بسلسلة من المراهنات الرياضية المشبوهة عبر الإنترنت التي يتم إجراؤها في الأحداث الرياضية الدولية لتنس الطاولة، وتمكن المحققون بعد تحليل البيانات المتاحة من تحديد شبكة إجرامية من أصل روماني وبلغاري مقرها في إسبانيا.
ولا يزال التحقيق مفتوحا لتحديد مكان أعضاء آخرين في المنظمة الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة، فضلا عن تحديد الرياضيين المختلفين المشاركين في التزوير.

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