السعودية .. ولعنة ميسي

حلّت "لعنة ميسي" على "الأخضر" الذي لم يفز مُطلقاً

منذ أن تغلّب منتخب السعودية على نظيره منتخب الارجنتين في افتتاح مبارياتهما في مونديال قطر (2-1) في مفاجأة مدوية آنذاك، حلّت "لعنة ميسي" على "الأخضر" الذي لم يفز مُطلقاً، حيث خسر في الدوحة أمام منتخب بولندا (0-2) وأمام منتخب المكسيك (1-2).

ومن دون احتساب مسابقة كأس الخليج، التي أقيمت في العراق وشارك فيها السعودي بالمنتخب الرديف، توالت النتائج السلبية الوديّة، خسارتان (1-2) أمام فنزويلا وبوليفيا.

مؤخراً، جاءت الهزيمة (1-3) أمام كوستاريكا، ثم (0-1) أمام كوريا الجنوبية، فهل تنتهي لعنة ميسي على يدّ المدرب الايطالي الجديد روبرتو مانشيني الذي قاد "الأخضر" في المباراتين الاخيرتين.



