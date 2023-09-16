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كرة القدم

السعودية .. ولعنة ميسي

2023-09-16 | 05:03
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السعودية .. ولعنة ميسي
السعودية .. ولعنة ميسي

حلّت "لعنة ميسي" على "الأخضر" الذي لم يفز مُطلقاً

منذ أن تغلّب منتخب السعودية على نظيره منتخب الارجنتين في افتتاح مبارياتهما في مونديال قطر (2-1) في مفاجأة مدوية آنذاك، حلّت "لعنة ميسي" على "الأخضر" الذي لم يفز مُطلقاً، حيث خسر في الدوحة أمام منتخب بولندا (0-2) وأمام منتخب المكسيك (1-2).
ومن دون احتساب مسابقة كأس الخليج، التي أقيمت في العراق وشارك فيها السعودي بالمنتخب الرديف، توالت النتائج السلبية الوديّة، خسارتان (1-2) أمام فنزويلا وبوليفيا.
مؤخراً، جاءت الهزيمة (1-3) أمام كوستاريكا، ثم (0-1) أمام كوريا الجنوبية، فهل تنتهي لعنة ميسي على يدّ المدرب الايطالي الجديد روبرتو مانشيني الذي قاد "الأخضر" في المباراتين الاخيرتين.

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