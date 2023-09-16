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كرة القدم

سخرية مُضحكة من شركة اشترت نادي ايفرتون .. اليكم السبب

2023-09-16 | 05:05
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سخرية مُضحكة من شركة اشترت نادي ايفرتون .. اليكم السبب
سخرية مُضحكة من شركة اشترت نادي ايفرتون .. اليكم السبب

سخرت شبكة De Sola من شركة 777 بارتنرز الاميركية

سخرت شبكة De Sola من شركة 777 بارتنرز الاميركية، التي عمدت خلال السنوات الأخيرة الى الاستثمار في كرة القدم، وكان أبرز الأندية التي استحوذت عليها نادي فاسكو دي غاما في البرازيل، وبالأمس نادي ايفرتون الانجليزي.
ونشرت الشبكة صورة لرسم كاريكاتوريّ يُظهر ترتيب نادي فاسكو دي غاما على لائحة الدوري البرازيلي في المركز 18، وترتيب ايفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز، وهو المركز 18 أيضاً.
وكان إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن توّصل المالك فرهاد موشيري إلى اتفاق لبيع النادي لشركة "777 بارتنرز" الأميركية للاستثمار المباشر مقابل نحو 685 مليون دولار، حيث تضمن الاتفاق الاستحواذ على الحصة الكاملة للملياردير البريطاني الإيراني البالغة 94.1% من أسهم النادي.
وتستحوذ الشركة الأميركية على عدة أندية، مثل جنوى الإيطالي وستاندارد لييج البلجيكي وتملك أسهما في إشبيلية الإسباني وملبورن فيكتوري الأسترالي.
 
 
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سخرية مُضحكة من شركة اشترت نادي ايفرتون .. اليكم السبب

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