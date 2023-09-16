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كرة القدم

كريستيانو رونالدو الكوري الشمالي اختفى ثم ظهر

2023-09-16 | 05:37
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كريستيانو رونالدو الكوري الشمالي اختفى ثم ظهر
كريستيانو رونالدو الكوري الشمالي اختفى ثم ظهر

ذات مرة، تم تشبيه لاعب كرة قدم كوري شمالي بكريستيانو رونالدو

ذات مرة، تم تشبيه لاعب كرة قدم كوري شمالي بكريستيانو رونالدو، وقد بدا أن العالم عند قدميه بعد توقيعه لنادي كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عندما كان مراهقا في العام 2016، لكنه ما لبث أن اختفى.
تم ربط هان كوانغ سونغ، البالغ الآن من العمر 25 عاماً، بالانتقال إلى أرسنال وتوتنهام وإيفرتون لكنه انضم في النهاية إلى العملاق الإيطالي يوفنتوس في عام 2019 مقابل حوالي 4.25 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تنهار مسيرته، عندما حاولت حكومة كوريا الشمالية إدارتها من بعيد.
تم منع المهاجم من الظهور العلني من قبل شخصيات بارزة في بيونغ يانغ، فما لبث أن غادر يوفنتوس الذي لم يظهر ولو مرة معه إلى نادي الدحيل القطري في العام 2020.
وبعد مرور عام، تم إلغاء عقده في ضوء العقوبات القطرية ضد كوريا الشمالية، والتي منعت المواطنين الكوريين الشماليين من العمل في البلاد، فاختفى هان تماماً، لكن صديقا للاعب كرة القدم، الذي جعلته مهاراته يلقب بـ"رونالدو الشعبي" في وطنه ، قال إنه عاد إلى كوريا في آب - أغسطس الماضي.

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رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

كالياري دوري الدرجة الأولى الإيطالي

هان كوانغ سونغ

يوفنتوس

كوريا الشمالية

الدحيل

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