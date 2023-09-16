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كرة القدم

مدير مجهول الإسم راهن بمليون جنيه إسترليني

2023-09-16 | 05:40
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مدير مجهول الإسم راهن بمليون جنيه إسترليني
مدير مجهول الإسم راهن بمليون جنيه إسترليني

قام بمقامرات بما يقرب من مليون جنيه إسترليني

تم إطلاق سراح مدير لنادي لم يذكر اسمه، قام بمقامرات بما يقرب من مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك الرهانات سراً على كرة القدم.
وذكرت "ذا أثليتيك" أن الشخص الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، كان لديه ثمانية حسابات مراهنة، وهو اعترف خلال دعوى قضائية العام الماضي بأنه مدمن قمار، بعد أن اتهم لاعبين سابقين بابتزازه.
كانت غالبية رهانات المدير على سباق الخيل، لكن المحكمة اكتشفت أنه انتهك قواعد المراهنة في الاتحاد الإنجليزي من خلال المقامرة على كرة القدم أيضاً، لكن الاخير قرر عدم اتخاذ أي إجراء، بخلاف إصدار تحذير.
وكان مهاجم برينتفورد إيفان توني، تلقى حظرا على كرة القدم لمدة ثمانية أشهر، بعد إدانته بارتكاب أكثر من 200 جريمة مراهنة في وقت سابق من هذا العام، ويُزعم أن الهيئة الحاكمة أرادت إبقاء أخبار قرارها بعيدا عن وسائل الإعلام من أجل تجنب الأسئلة والتحديات حول آليات عمليتها التأديبية.
وفقا للأدلة التي تم الاستماع إليها في المحكمة، راهن المدير بمبلغ 879,000 ألف جنيه إسترليني على مدار عامين، وتكبد خسائر قدرها 270,000 ألف جنيه إسترليني.
وكان من المقرر أن يحاكم اثنان من لاعبي كرة القدم السابقين المتهمين بالابتزاز، وهما آلان روجرز، الذي كان يعمل سابقا في نوتنغهام فورست وليستر، وستيفن جينينغز، لاعب شباب إيفرتون السابق، العام الماضي، لكن التهم الموجهة إليهما أسقطت عندما قرر المدرب عدم المضي قدما في العملية.

مدير مجهول الإسم راهن بمليون جنيه إسترليني

رياضة

كرة القدم

برينتفورد

إيفان توني

آلان روجرز

نوتنغهام فورست

ستيفن جينينغز

إيفرتون

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