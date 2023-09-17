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كرة القدم

فيديو - رونالدو والمصوّر .. ترند على وسائل التواصل

2023-09-17 | 03:24
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فيديو - رونالدو والمصوّر .. ترند على وسائل التواصل
فيديو - رونالدو والمصوّر .. ترند على وسائل التواصل

كريستيانو رونالدو يقدّم أقوى العروض في الدوري السعودي

ما زال كريستيانو رونالدو يقدّم أقوى العروض في الدوري السعودي، ويبدو أنّ انضمام كوكبة النجوم إليه قد أعطت النجم البرتغالي دفعة معنويّة عظيمة للتألّق من جديد.
فبعد مرور ست جولات من الدوري، شارك رونالدو في خمس مباريات مع فريقه النصر، سجّل خلالها سبعة أهداف ومنح أربع تمريرات حاسمة لزملائه، ويحتل ناديه المركز السادس في جدول الترتيب وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدّر الهلال.
ولكن ما جذب انتباه الجماهير نهاية هذا الأسبوع، كان الركلة الحرّة التي نفّذها رونالدو في المباراة ضد الرائد، والتي انتهت الى فوز النصر (3-1)، حيث اصابت الكرة بقوة مصوّراً كان متواجدًا خلف المرمى.
 
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كريستيانو رونالدو

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