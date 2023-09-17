بيتزا ميسي تثير ردود فعل على وسائل التواصل

نجم إنتر ميامي كان يستعرض أسوأ مجموعة من الإضافات

ربما تكون "وحشية" ليونيل ميسي في طلب البيتزا قد أضرت بمكانته باعتباره الأعظم على الإطلاق، إذ مازح المشجعون أنّ نجم إنتر ميامي كان يستعرض أسوأ مجموعة من الإضافات التي رأوها، وذلك بعد أن شارك ميسي عشاءه على انستغرام في معرض شكره للمطعم، لكن المنشور لم يسر كما توقع.

وقدم مطعم بانشيرو ميامي، الذي يصنع بيتزا على الطريقة الأرجنتينية على شاطئ ميامي، لأيقونة برشلونة قاعدة خبز مغطاة بشرائح الطماطم بدلًا من الصلصة، بالإضافة إلى الزيتون والبصل والكثير من الفلفل والأوريغانو.

وكتب أحد المعجبين "ما هذه الوحشية"، وأضاف آخر "أي نوع من التجديف هذا"، وغرّد ثالث "كسب الملايين ثم مضى قدما في طلب هذا الهراء، وكتب رابع "لا توجد طريقة يمكن لأي شخص أن يقنعني بأن مذاق هذا البيتزا جيد"، وسأل خامس "هل يضر اختيار البيتزا هذا بوضع ميسي كأفضل لاعب في التاريخ؟"، وقال سادس ممازحاً "قد يكون ميسي هو الأفضل ولكن لديه طلب بيتزا مقرف".

ولكن، ربما لم يدرك أتباع ميسي أن البيتزا يتم الاستمتاع بها بشكل مختلف في الأرجنتين، مع شرائح الطماطم الشائعة.





