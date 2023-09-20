غرامات على برشلونة بسبب التأهيل في الكامب نو

تستمر منذ ثلاثة أشهر عملية إعادة التأهيل في ملعب كامب نو

تستمر منذ ثلاثة أشهر، عملية البناء وإعادة التأهيل في ملعب سبوتيفاي كامب نو، معقل برشلونة، ويجري العمل في "Espai Barca" في مدينة برشلونة على قدم وساق.

ويشهد الملعب الشهير عملية تجديد واسعة لأول مرة في تاريخه، ما نقل مباريات برشلونة الى الاستاد الأولمبي في مونتجويك.

وعلى الرغم من ذلك، فقد واجه النادي مشكلة بسبب أعمال البناء، حيث تلقى مجلس مدينة برشلونة شكاوى متعددة من جيران الملعب، بأن أعمال التجديد مستمرة خارج ساعات العمل، ومنها حسب أحد الشهود عند الواحدة صباحاً.

ومنذ ذلك الحين، تمكنت السلطة المحلية من التحقق من هذه الادعاءات، وتم تسطير غرامتين لعدم الامتثال لجداول أعمال إعادة تصميم الملعب، وتصل قيمة كل منهما إلى 300 يورو .. فقط.





