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كرة القدم

فيديو - هذا هو لاعب الارتكاز المُحتمل في برشلونة

2023-09-20 | 05:12
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فيديو - هذا هو لاعب الارتكاز المُحتمل في برشلونة
فيديو - هذا هو لاعب الارتكاز المُحتمل في برشلونة

يبحث برشلونة عن لاعب خط وسط دفاعي جديد

يبحث برشلونة عن لاعب خط وسط دفاعي جديد، ويحرص المدير الرياضي ديكو، على ضمان توقيع طويل الأجل مع لاعب في هذا المركز، يمكن أن يكون بمثابة بديل لأوريول روميو.
تم ذكر العديد من الأسماء في الأسابيع الأخيرة، وعلى وجه التحديد، غابرييل موسكاردو وآرثر فيرميرين، وهما شابان موهوبان للغاية يتطلع إليهما برشلونة، وسيواصل النادي استكشافهما خلال الأشهر المقبلة.
لكن أبرز اللاعبين الذين يبقى على رادار البرشا هو الأوروغواياني الشاب فابريسيو دياز، الذي قدم أداءً ممتازا ساعد بلاده على الفوز بكأس العالم تحت 20 عاماً للعام 2023 في وقت مبكر من الصيف.
وكان النادي الكاتالوني قد أجرى محادثات مع وكيل اللاعب في وقت سابق من هذا العام، لكنها توقفت بعد فترة وجيزة لينضم دياز إلى نادي الغرافة القطري في صفقة بلغت قيمتها 6 ملايين دولار، كما أكد فابريزيو رومانو.
وذكر خبير الانتقالات أن دياز لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو في عقده، ما يعني أنها صفقة يمكن أن يتطلع برشلونة إلى استكشافها في السنوات المقبلة.
 
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كرة القدم

برشلونة

ديكو

أوريول روميو

غابرييل موسكاردو

آرثر فيرميرين

فابريسيو دياز

فابريزيو رومانو

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