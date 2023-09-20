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كرة القدم

خيانة نيمار علنيّة والجمهور ينتقده وبرونا تخرج عن صمتها

2023-09-20 | 07:45
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خيانة نيمار علنيّة والجمهور ينتقده وبرونا تخرج عن صمتها
خيانة نيمار علنيّة والجمهور ينتقده وبرونا تخرج عن صمتها

بعد انتشار فيديوهات مشينة منسوبة اليه

بعد انتشار فيديوهات مشينة منسوبة اليه، وتعرض النجم البرازيلي نيمار لانتقادات من الجمهور، بسبب مستواه السيء في تعادل فريقه الهلال السعودي مع نافباخور الأوزبكي (1-1) ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا، خرجت صديقته برونا بيانكاردي عن صمتها.
وظهر اللاعب في الفيديوهات مع فتاتين في أحد الملاهي الليلية في مدينة برشلونة الإسبانية، في واقعة تعود إلى ثلاثة شهور سابقة، ترافقت مع مزاعم خيانته لصديقته برونا.
ونشرت برونا "ستوري" عبر إنستغرام كتبت فيها "أنا على علم بما حدث وأشعر بالصدمة مرة أخرى"، مؤكدة أنها تحاول التركيز على حملها، والاهتمام بالجنين، كما قامت بإلغاء متابعة حساب نادي الهلال على إنستغرام، وسط أنباء عن احتمال انفصالها عن نيمار.
 
 
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