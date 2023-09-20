رئيس نادي التضامن صور المرتقب حسن فواز يثير التفاؤل والآمال في مستقبل النادي

في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتعزيز أداء نادي التضامن صور، قام رئيس النادي المرتقب حسن فواز بزيارة ملفتة إلى مقر الفريق حيث حضر تمرين الفريق وأجرى لقاءً مثمرًا مع اللاعبين والجهاز الفني، مشاركًا رؤيته الطموحة للنادي في المرحلة المقبلة.