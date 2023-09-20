رئيس نادي التضامن صور المرتقب حسن فواز يثير التفاؤل والآمال في مستقبل النادي
في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتعزيز أداء نادي التضامن صور، قام رئيس النادي المرتقب حسن فواز بزيارة ملفتة إلى مقر الفريق حيث حضر تمرين الفريق وأجرى لقاءً مثمرًا مع اللاعبين والجهاز الفني، مشاركًا رؤيته الطموحة للنادي في المرحلة المقبلة.
وأكد السيد فواز على أهمية تحويل النادي إلى مؤسسة منتجة تعمل على تطوير المواهب الشابة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق النجاح في المستقبل. وأشار إلى ضرورة العمل المشترك بين الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والجمهور والمحبين لتحقيق هذه الرؤية.
خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على أهمية إعادة النادي إلى منصات التتويج وتحقيق النجاحات الكبيرة في المسابقات المحلية والدولية. وعبر السيد فواز عن دعمه الكامل للفريق وتوفير جميع الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وفي إطار التزام النادي برعاية الفئات العمرية، تم التأكيد على أهمية تطوير برامج تنمية المواهب وتوفير الفرص للشباب الموهوبين لتطوير مهاراتهم وتحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم.