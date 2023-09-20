الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

دوري أبطال أوروبا: بيلينغهام يقود ريال مدريد لفوز بشق النفس

2023-09-20 | 17:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دوري أبطال أوروبا: بيلينغهام يقود ريال مدريد لفوز بشق النفس
دوري أبطال أوروبا: بيلينغهام يقود ريال مدريد لفوز بشق النفس

أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد الإسباني من فخ ضيفه أونيون برلين الألماني عندما قاده إلى فوز بشق النفس 1-0 الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان أونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف السادس لبيلينغهام في ست مباريات بألوان ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وفرض ريال مدريد سيطرته على مجريات المباراة وخلق فرصاً كثيرة لم يحالف الحظ مهاجمه خوسيلو، المعار من إسبانيول، في ترجمة أغلبها فضلاً عن التألق اللافت لحارس المرمى الدولي الدنماركي فريديريك رونو الذي أنقذ مرمى رابع الدوري الألماني الموسم الماضي في أكثر من مناسبة.

وكان أونيون برلين البادئ بالتهديد من هجمة مرتدة قادها شيرالدو بيكر ومرر كرة إلى كيفن بيهرنز المتوغل فسددها إلى جوار القائم الأيسر (3).

ورد ريال مدريد برأسية لمهاجمه خوسيلو من مسافة قريبة إثر تمريرة من بيلينغهام بين يدي الحارس رونو (3).

وكاد الضيوف يفعلونها برأسية لبيهرنز من مسافة قريبة علت العارضة (5)، رد عليها خوسيلو برأسية من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (6).

وانبرى النمسوي ديفيد ألابا إلى ركلة حرة مباشرة فوق العارضة (23)، ورأسية ثالثة لخوسيلو اثر ركلة ركنية فوق العارضة (25).

وعلى غرار الشوط الاول، كان أونيون برلين البادئ بالتهديد في الثاني بتسديدة قوية للمدافع روبن غوزنس من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (49).

وكاد ريال مدريد يفعلها في ثلاث مناسبات في دقيقة واحدة (51) عندما تلقى رودريغو كرة ساقطة في الجهة اليمنى من لوكاس فاسكيس فهيأها لنفسه برأسه وتوغل داخل المنطقة وسددها بقوة تصدى لها رونو وتهيأت أمام الكرواتي لوكا مودريتش الذي مررها إلى فاسكيس فرفعها عرضية تابعها البرازيلي "على الطاير" بيمناه ارتدت من القائم الأيسر وشتتها الدفاع فتهيأت أمام الفرنسي إدواردو كامافينغا خارج المنطقة فسددها زاحفة بجوار القائم الايمن (51).

وهيأ كامافينغا كرة على طبق من ذهب لخوسيلو داخل المنطقة فسددها بقوة تصدى لها رونو قبل ان يبعدها المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي (55).

وحرم رونو والقائم الأيمن لمرماه خوسيلو من افتتاح التسجيل بإبعادهما كرته الرأسية من مسافة قريبة (63).

ودفع المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بالاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والالماني توني كروس مكان الفرنسيين أوريليان تشواميني وكامافينغا (66).

وواصل رونو تألقه وأبعد تسديدة قوية لمودريتش من خارج المنطقة الى ركنية (69)، وسدد خوسيلو كرة من مسافة قريبة اثر تمريرة من بيلينغهام بجوار القائم الايسر (83).

وأثمر ضغط النادي الملكي هدفاً في الوقت القاتل عندما لعب كروس ركلة ركنية إلى فالفيردي الذي سددها قوية أبعدها المدافع البديل بول جايكل، فارتدت من زميله التشيكي أليكس كرال وتهيأت أمام بيلينغهام غير المراقب فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (90+4).

وفي المجموعة ذاتها، حقق نابولي الإيطالي فوزاً مثيراً على مضيفه براغا 2-1 على الملعب البلدي في براغا.

وكان براغا الأفضل وكاد يهز الشباك في مناسبتين عبر ريكاردو هورتا (3) وبروما (5)، ورد نابولي عبر مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهن برأسية (10)، وأخرى لقائد جوفاني دي لورنتسو (11).

وردت العارضة كرة قوية لأوسيمهين من حافة المنطقة (26)، قبل أن ينجح دي لورنتسو في هز الشباك بتسديدة من مسافة قريبة مستغلاً رأسية لأوسيمهن (45+1).

وأدرك براغا التعادل برأسية بروما اثر عرضية للاوروغوياني رودريغو سالاسار (84)، لكن المدافع المالي سيدو نياكاتي سجل هدف الفوز للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد عرضية للبولندي بيوتر جيلينسكي (88).

وتنتظر نابولي قمة على أرضه في الجولة الثانية أمام ريال مدريد في 3 تشرين الأول/أكتوبر.
مقالات ذات صلة
دوري أبطال أوروبا: بيلينغهام يقود ريال مدريد لفوز بشق النفس

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

أونيون برلين

دوري أبطال أوروبا

رياضة الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - "اعلان صلاح" بطله شاب مصري بإستخدام الذكاء الاصطناعي !!
فيديو - هذا هو لاعب الارتكاز المُحتمل في برشلونة

اقرأ ايضا في كرة القدم

من هو النادي الاوروبي الأول في أميركا؟ ومن يتقدم الريال أم البرشا؟
23:55

من هو النادي الاوروبي الأول في أميركا؟ ومن يتقدم الريال أم البرشا؟

أصبحت كرة القدم ذات شعبية متزايدة في الولايات المتحدة

23:55

من هو النادي الاوروبي الأول في أميركا؟ ومن يتقدم الريال أم البرشا؟

أصبحت كرة القدم ذات شعبية متزايدة في الولايات المتحدة

هل تعرف صورة بروفايل ميسي على الواتس آب؟ .. شاهد
23:52

هل تعرف صورة بروفايل ميسي على الواتس آب؟ .. شاهد

تخيل وجود رقم ليونيل ميسي على هاتفك المحمول

23:52

هل تعرف صورة بروفايل ميسي على الواتس آب؟ .. شاهد

تخيل وجود رقم ليونيل ميسي على هاتفك المحمول

فيديو - "جنون ميسي" .. قبلة على العُنق ومظهر جديد
23:48

فيديو - "جنون ميسي" .. قبلة على العُنق ومظهر جديد

بعد أسابيع من "جنون ميسي" في الولايات المتحدة

23:48

فيديو - "جنون ميسي" .. قبلة على العُنق ومظهر جديد

بعد أسابيع من "جنون ميسي" في الولايات المتحدة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023