دوري أبطال أوروبا: بيلينغهام يقود ريال مدريد لفوز بشق النفس

أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد الإسباني من فخ ضيفه أونيون برلين الألماني عندما قاده إلى فوز بشق النفس 1-0 الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان أونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.



وهو الهدف السادس لبيلينغهام في ست مباريات بألوان ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.



وفرض ريال مدريد سيطرته على مجريات المباراة وخلق فرصاً كثيرة لم يحالف الحظ مهاجمه خوسيلو، المعار من إسبانيول، في ترجمة أغلبها فضلاً عن التألق اللافت لحارس المرمى الدولي الدنماركي فريديريك رونو الذي أنقذ مرمى رابع الدوري الألماني الموسم الماضي في أكثر من مناسبة.



وكان أونيون برلين البادئ بالتهديد من هجمة مرتدة قادها شيرالدو بيكر ومرر كرة إلى كيفن بيهرنز المتوغل فسددها إلى جوار القائم الأيسر (3).



ورد ريال مدريد برأسية لمهاجمه خوسيلو من مسافة قريبة إثر تمريرة من بيلينغهام بين يدي الحارس رونو (3).



وكاد الضيوف يفعلونها برأسية لبيهرنز من مسافة قريبة علت العارضة (5)، رد عليها خوسيلو برأسية من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (6).



وانبرى النمسوي ديفيد ألابا إلى ركلة حرة مباشرة فوق العارضة (23)، ورأسية ثالثة لخوسيلو اثر ركلة ركنية فوق العارضة (25).



وعلى غرار الشوط الاول، كان أونيون برلين البادئ بالتهديد في الثاني بتسديدة قوية للمدافع روبن غوزنس من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (49).



وكاد ريال مدريد يفعلها في ثلاث مناسبات في دقيقة واحدة (51) عندما تلقى رودريغو كرة ساقطة في الجهة اليمنى من لوكاس فاسكيس فهيأها لنفسه برأسه وتوغل داخل المنطقة وسددها بقوة تصدى لها رونو وتهيأت أمام الكرواتي لوكا مودريتش الذي مررها إلى فاسكيس فرفعها عرضية تابعها البرازيلي "على الطاير" بيمناه ارتدت من القائم الأيسر وشتتها الدفاع فتهيأت أمام الفرنسي إدواردو كامافينغا خارج المنطقة فسددها زاحفة بجوار القائم الايمن (51).



وهيأ كامافينغا كرة على طبق من ذهب لخوسيلو داخل المنطقة فسددها بقوة تصدى لها رونو قبل ان يبعدها المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي (55).



وحرم رونو والقائم الأيمن لمرماه خوسيلو من افتتاح التسجيل بإبعادهما كرته الرأسية من مسافة قريبة (63).



ودفع المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بالاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والالماني توني كروس مكان الفرنسيين أوريليان تشواميني وكامافينغا (66).



وواصل رونو تألقه وأبعد تسديدة قوية لمودريتش من خارج المنطقة الى ركنية (69)، وسدد خوسيلو كرة من مسافة قريبة اثر تمريرة من بيلينغهام بجوار القائم الايسر (83).



وأثمر ضغط النادي الملكي هدفاً في الوقت القاتل عندما لعب كروس ركلة ركنية إلى فالفيردي الذي سددها قوية أبعدها المدافع البديل بول جايكل، فارتدت من زميله التشيكي أليكس كرال وتهيأت أمام بيلينغهام غير المراقب فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (90+4).



وفي المجموعة ذاتها، حقق نابولي الإيطالي فوزاً مثيراً على مضيفه براغا 2-1 على الملعب البلدي في براغا.



وكان براغا الأفضل وكاد يهز الشباك في مناسبتين عبر ريكاردو هورتا (3) وبروما (5)، ورد نابولي عبر مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهن برأسية (10)، وأخرى لقائد جوفاني دي لورنتسو (11).



وردت العارضة كرة قوية لأوسيمهين من حافة المنطقة (26)، قبل أن ينجح دي لورنتسو في هز الشباك بتسديدة من مسافة قريبة مستغلاً رأسية لأوسيمهن (45+1).



وأدرك براغا التعادل برأسية بروما اثر عرضية للاوروغوياني رودريغو سالاسار (84)، لكن المدافع المالي سيدو نياكاتي سجل هدف الفوز للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد عرضية للبولندي بيوتر جيلينسكي (88).



وتنتظر نابولي قمة على أرضه في الجولة الثانية أمام ريال مدريد في 3 تشرين الأول/أكتوبر.