بايرن ميونخ يضرب مانشستر يونايتد برباعية في دوري أبطال أوروبا

تمكن فريق بايرن ميونخ الألماني من الفوز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وبدأت المباراة بشكل هجومي قوي من جانب الفريقين، ولكن بمرور الوقت سيطر بايرن ميونخ على المباراة بشكل أكبر وشكل خطورة كبيرة ليسجل هدفه الأول في الدقيقة 28 عن طريق ليرو ساني، ثم سجل البافاري الثاني في الدقيقة 32، أمام أداء ضعيف من يونايتد، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل لا شيء.



ومع بداية الشوط الثاني خطف مانشستر يونايتد هدفه الأول في الدقيقة 49 عن طريق هويلاند، ولكنه استقبل الهدف الثالث في الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء سجلها كين، وكان بايرن ميونخ قريب من تسجيل أهداف أخرى بعد العديد من المحاولات الخطيرة، ولكن سجل العملاق الإنجليزي هدفه الثاني في الدقيقة 88 عن طريق كاسيمرو، وبالرغم من ذلك استقبل الهدف الرابع في الدقيقة 92 عن طريق ماتيس تيل، وعاد يونايتد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 94 عن طريق كاسيميرو، لينتهي اللقاء بفوز العملاق البافاري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



وبهذه النتيجة يحصد فريق بايرن ميونخ أول ثلاثة نقاط له في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحتل صدارة جدول ترتيب مجموعته، بينما يظل رصيد مانشستر يونايتد بدون نقاط في المركز الرابع.

