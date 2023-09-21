"قضية القبلة": هل حاول روبياليس تزوير أدلة؟

"قضية روبياليس" مستمرة، ويبدو أنها متواصلة لفترة طويلة

"قضية روبياليس" مستمرة، ويبدو أنها متواصلة لفترة طويلة، بعد الأسابيع القليلة الماضية المحمومة، الناتجة من العواقب الوخيمة للقبلة غير التوافقية من رئيس الاتحاد المستقيل "لويس"، الى لاعبة منتخب اسبانيا جيني هيرموسو، خلال الاحتفال بفوزه بلقب كأس العالم للسيدات.

فصول جديدة، ابرزها الحديث عن أدلة كاذبة لصالح لويس روبياليس كي تخدم معركته، حيث نشرت "إل كونفيدنشال" أن الرئيس السابق للاتحاد الاسباني حاول اجبار موظفة صحفية في الاتحاد تُدعى باتريشيا بيريز، على محاولة التصديق كتابيا على أن جيني هيرموسو أذنت بنشر التصريحات التي برأته.

ونقلت الصحيفة أن روبياليس وبعض كبار المسؤولين قالوا لبيريز أنهم استدعوها، لأن "لجنة النزاهة" كانت بحاجة إلى شهادتها، كي تتمكن من تقييم المسؤوليات المحتملة، الناتجة عن قبلة الرئيس لهيرموسو.



