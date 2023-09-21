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كرة القدم

فيديو - "جنون ميسي" .. قبلة على العُنق ومظهر جديد

2023-09-20 | 23:48
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فيديو - &quot;جنون ميسي&quot; .. قبلة على العُنق ومظهر جديد
فيديو - "جنون ميسي" .. قبلة على العُنق ومظهر جديد

بعد أسابيع من "جنون ميسي" في الولايات المتحدة

، بدا الأمر وكأنه قد مر وقت طويل منذ أن رأينا "البرغوث"، إذ انتهت مسيرة إنتر ميامي الخالية من الهزائم، حين غاب النجم الارجنتيني عن آخر مباراتين للنادي.
ومع القليل جداً ليراه المشجعون، غير تلك "البيتزا الشريرة" التي انتشرت في وسائل التواصل، الى ان ظهر هذا الفيديو من "ميغي غرانادوس" على منصة إكس، ليندلع الإنترنت بترقب لمقابلته المقبلة مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وهو ما حدث في منزله الجديد الذي بلغ ثمنه 10 ملايين دولار.
"هل يجب أن نتحدث يا عزيزي؟" يقول غرانادوس، ويضيف  "تعال لنقضي اليوم ونحن نفسد الأشياء"، وفي الفيديو، بدا ميسي لأول مرة بمظهر جديد بدون لحية، ما جعل روّاد وسائل التواصل الاجتماعي يصابون بالجنون.
غرانادوس هو ممثل كوميدي أرجنتيني وشخصية تلفزيونية وإذاعية معروفة بالفكاهة السوداء، ويعمل على شبكات ESPN وعلى منصة أولغا، حيث ستبث المقابلة مع ميسي، وهو ابن الموسيقي والممثل الكوميدي بابلو غرانادوس.
وقال ميغ، وهو من روزاريو، مسقط رأس ميسي في الأرجنتين، إن هذه المقابلة كانت الأجمل والأهم في حياته، وقد ظهر وهو يطبع قبلة على عنق "البرغوث" في المقابلة الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين المتابعين.
 

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البرغوث

إنتر ميامي

ميغي غرانادوس

بابلو غرانادوس

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